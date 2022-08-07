К поискам убийц предпринимателя в Уральске подключили войска
Поисками занимаются военнослужащие воинской части 5517 Национальной гвардии РК, передает портал «Мой Город».
Убийство Еркина Мухангалиева произошло 6 августа около 20:00. Преступники напали на мужчину в кафе, ударив несколько раз ножом. Когда тот выбежал через окно на улицу, догнали его на парковке и добили.
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Личности подозреваемых были установлены сразу. Сегодня, 7 августа, полицейские распространили ориентировку на двух подозреваемых – 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды, которые после совершения убийства скрылись с места преступления.
Со вчерашнего дня все выезды и въезды в город проверяются полицейскими, отрабатываются все места возможного местонахождения подозреваемых.
Ориентирован весь личный состав и приданные силы. В случае, если у вас имеется информация о возможном или точном местонахождении подозреваемых, просим сообщить на пульт 102 или по номеру 98-45-30. Анонимность гарантируется, – сообщили в полиции.
Поиски преступников ведутся уже сутки.