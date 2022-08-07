СМИ: Режим перемирия в Израиле сорван

Установление режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта было сорвано из-за требований, которые радикальная группировка «Исламский джихад»* предъявила к Израилю и Египту как к посреднику в переговорах, сообщает Zakon.kz.

Как передает Al Jazeera, в Тель-Авиве снова прозвучали сирены тревоги, которые предупреждают о возможном ракетном обстреле. Вскоре послышались звуки взрывов, характерные для перехвата ракет.

По сведениям телеканала, член политбюро движения Анвар Таха заявил, что у «Исламского джихада» есть несколько условий для прекращения огня. Так, в качестве одного из них было названо освобождение лидера группировки Бассама ас-Саади, который был задержан израильскими военными. Также боевики потребовали прекращения Израилем судебного преследования в отношении других членов движения.

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Тем временем число погибших при израильских авиаударах увеличилось до 36 человек. Об этом сообщает Минздрав Палестины.

* Организация, запрещенная в Казахстане.