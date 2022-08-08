В Индии потеряли два выведенных на орбиту спутника

Спутники EOS-2 и AzaadiSAT, выведенные на орбиту в воскресенье индийской ракетой-носителем Small Satellite Launch Vehicle (SSLV), утеряны, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила индийская организация космических исследований.

Как отмечается, ракета вывела спутники на эллиптическую орбиту вместо круговой, в связи с чем спутники невозможно использовать. В ведомстве создадут комитет, который установит причины неудачи.

Руководитель организации космических исследований страны Шри Соманата заявил, что в ближайшее время спутники сойдут с орбиты, так как больше не могут быть использованы.

Ракета была запущена с космодрома на острове Шрихарикота. Он должен был вывести на орбиту два спутника — студенческий и спутник наблюдения Земли.