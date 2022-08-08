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Эндокринолог назвал способ избежать срывов в борьбе с лишним весом

Эндокринолог, как худеть Фото: pixabay
По статистике большинство людей, которые хотят сбросить вес, спустя время возвращают потерянные килограммы. Как избежать срывов при переходе на новый рацион, рассказал специалист, сообщает Zakon.kz.

Врач-эндокринолог «Инвитро-Приволжье», член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов в интервью порталу «Известия» объяснил, что самая частая причина срывов при борьбе с лишним весом –резкое ограничение калорийности или нерациональный режим питания, при котором организм находится в стрессе.

Врач советует бороться с лишними килограммами без спешки.

Худеть надо постепенно. При избытке веса оптимальной динамикой снижения веса является похудение на 5-10% от исходной массы тела. При достижении целевого веса рекомендуется в течение длительного времени поддерживать достигнутый результат. Врач-эндокринолог Арсений Русанов

Он также советует уменьшить калорийность питания на 500-600 калорий в сутки от дневной энергетической потребности. Врач предупредил, что в этом вопросе важно не переусердствовать. Так, минимально рекомендованная калорийность для женщин – 1200 калорий в сутки, а для мужчин – 1500.

По его словам, такой вариант похудения является наиболее физиологичным.

Полезной привычкой станет и соблюдение режима питания, сказал Русанов. По его мнению, наиболее эффективно при снижении веса есть три-четыре раза в день. Помимо этого, стоит отказаться от концепции разрешенной и запрещенной еды — стоит разделить все на две категории.

В первой будут свежие овощи, цельнозерновые, мясо домашней птицы, кролика, нежирная рыба, растительные белки (фасоль, чечевица) и масла. При этом во второй категории остается та пища, которая не помогает в борьбе с лишним весом. Например, кондитерские изделия, сладкие напитки, сдобная выпечка, хлеб и макароны, белый рис, красное мясо, бекон, колбасы, майонез, сливочное масло и алкоголь. Медик посоветовал ограничить потребление такой еды до нескольких раз в месяц.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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