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Джонсон продает лондонский таунхаус за 1,6 миллиона фунтов стерлингов

Джонсон продает лондонский таунхаус за 1,6 миллиона фунтов стерлингов Фото: Instagram/borisjohnsonuk
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выставил на продажу свой лондонский таунхаус, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, он просит у потенциального покупателя 1,6 млн фунтов стерлингов.

Борис и Кэрри Джонсон выставили на продажу лондонский таунхаус, который они купили за 1,2 млн фунтов стерлингов, в надежде выручить 400 тыс. фунтов стерлингов, – говорится в сообщении.

Издание сообщает, что супруги купили таунхаус в июле 2019 года, когда Джонсон занял пост премьер-министра. Пока точно не известно, где будет жить семья уходящего в отставку премьера, однако, по данным СМИ, этим местом может стать особняк стоимостью 1,2 млн фунтов стерлингов (более чем 1,4 млн долларов) в графстве Оксфордшир, который также в собственности супругов.

Согласно газете, Джонсоны намеревались сдавать дом в аренду за 4 тыс. фунтов стерлингов (4,8 тыс. долларов США) в месяц, но так и не осуществили этот замысел.

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