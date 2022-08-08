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2 млн тонн клубники могут сгнить в Финляндии

Финляндия, сбор клубники Фото: pixabay
Причина несобранного урожая, который составляет около 15% от общего сбора страны – острая нехватка сотрудников, сообщает Zakon.kz.

В Финляндии могут остаться несобранными примерно 2 млн тонн клубники, сообщает lenta.ru.

Раньше Финляндия активно привлекала рабочих из Украины, которые приезжали в сезон трудовой миграции и занимались сбором клубники. Однако в этом году трудовой поток значительно снизился на фоне военного конфликта в Украине.

Проблема коснулась и фермы в Паймио, на которой идет поиск рабочих рук для сбора урожая. Предприниматели жалуются, что пока все их попытки найти рабочую силу безрезультатны.

В качестве замены украинским сотрудникам рассматриваются трудовые мигранты из Таиланда, но пока неизвестно, удастся ли им спасти урожай.

Ранее латвийские фермеры встревожились из-за дефицита украинских рабочих на сборе клубники.

Фермеры начали жаловаться на огромные убытки от пропадающего урожая, который так и остается несобранным из-за проблем со штатом. Они также заявили о своем намерении обратиться к властям с просьбой облегчить условия для въезда рабочих-мигрантов из Украины.

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Данияр Кунафин
Ситуация в Украине Финляндия
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