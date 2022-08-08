2 млн тонн клубники могут сгнить в Финляндии
В Финляндии могут остаться несобранными примерно 2 млн тонн клубники, сообщает lenta.ru.
Раньше Финляндия активно привлекала рабочих из Украины, которые приезжали в сезон трудовой миграции и занимались сбором клубники. Однако в этом году трудовой поток значительно снизился на фоне военного конфликта в Украине.
Проблема коснулась и фермы в Паймио, на которой идет поиск рабочих рук для сбора урожая. Предприниматели жалуются, что пока все их попытки найти рабочую силу безрезультатны.
В качестве замены украинским сотрудникам рассматриваются трудовые мигранты из Таиланда, но пока неизвестно, удастся ли им спасти урожай.
Ранее латвийские фермеры встревожились из-за дефицита украинских рабочих на сборе клубники.
Фермеры начали жаловаться на огромные убытки от пропадающего урожая, который так и остается несобранным из-за проблем со штатом. Они также заявили о своем намерении обратиться к властям с просьбой облегчить условия для въезда рабочих-мигрантов из Украины.