Сенат США одобрил выделение 430 млрд долларов на борьбу с инфляцией

Как ожидают демократы, принятие закона позволит им сохранить большинство в Конгрессе на выборах в 2022 году, передает Zakon.kz.

Сенат США одобрил масштабный пакет мер государственной помощи стоимостью 434 млрд долларов, нацеленный, среди прочего, на борьбу с инфляцией. За принятие законопроекта проголосовал 51 человек из 101. Решающий голос отдала вице-президент США Камала Харрис, информирует Deutsche Welle.

Как сообщается, около 370 млрд долларов будут направлены на обеспечение энергетической безопасности и защиту климата, а также на предоставление ряда налоговых льгот.

Еще 64 млрд выделят на инициативы в области здравоохранения, в частности на обеспечение более низких цен на лекарства. Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение контроля над налогами для корпораций.

Одобрение законопроекта Сенатом считается большой победой президента США Джо Байдена, который еще полтора года назад при своем вступлении в должность обещал провести крупные реформы, но до сих пор не смог их реализовать.

Глава Белого дома приветствовал решение Сената. Голосование в Палате представителей Конгресса США должно пройти 12 августа.