Врачи назвали два основных симптома рака легких

Необходимо проходить обследования, которые могут выявить и другие заболевания. Обнаружение на ранней стадии рака легких увеличивает вероятность прожить еще много лет, сообщает Zakon.kz.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) призвала не игнорировать постоянный кашель и отдышку, которые могут являться симптомами развития рака легких, сообщает Sputnik Казахстан.

Специалисты отмечают, что рак легких — один из четырех самых распространенных видов онкологических заболеваний. Вместе с ним в этот перечень входят рак молочной железы, кишечника и предстательной железы.

Основные симптомы заболевания связаны с дыханием. Врачи выделяют хронический кашель и одышку. Также на рак легких могут указывать:

постоянные инфекции дыхательных путей;

кровохаркание;

боль или дискомфорт при дыхании или кашле;

постоянное чувство усталости или упадок сил;

потеря аппетита;

снижение массы тела без видимых причин.

Эксперты NHS предупреждают, что появление непрерывного кашля или одышки еще не означает наличие рака легких.