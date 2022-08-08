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Врачи назвали два основных симптома рака легких

рак легких симптомы Фото: pixabay
Необходимо проходить обследования, которые могут выявить и другие заболевания. Обнаружение на ранней стадии рака легких увеличивает вероятность прожить еще много лет, сообщает Zakon.kz.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) призвала не игнорировать постоянный кашель и отдышку, которые могут являться симптомами развития рака легких, сообщает Sputnik Казахстан.

Специалисты отмечают, что рак легких — один из четырех самых распространенных видов онкологических заболеваний. Вместе с ним в этот перечень входят рак молочной железы, кишечника и предстательной железы.

Основные симптомы заболевания связаны с дыханием. Врачи выделяют хронический кашель и одышку. Также на рак легких могут указывать:

  • постоянные инфекции дыхательных путей;

  • кровохаркание;

  • боль или дискомфорт при дыхании или кашле;

  • постоянное чувство усталости или упадок сил;

  • потеря аппетита;

  • снижение массы тела без видимых причин.

Эксперты NHS предупреждают, что появление непрерывного кашля или одышки еще не означает наличие рака легких.

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