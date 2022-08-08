Врачи назвали два основных симптома рака легких
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) призвала не игнорировать постоянный кашель и отдышку, которые могут являться симптомами развития рака легких, сообщает Sputnik Казахстан.
Специалисты отмечают, что рак легких — один из четырех самых распространенных видов онкологических заболеваний. Вместе с ним в этот перечень входят рак молочной железы, кишечника и предстательной железы.
Основные симптомы заболевания связаны с дыханием. Врачи выделяют хронический кашель и одышку. Также на рак легких могут указывать:
постоянные инфекции дыхательных путей;
кровохаркание;
боль или дискомфорт при дыхании или кашле;
постоянное чувство усталости или упадок сил;
потеря аппетита;
снижение массы тела без видимых причин.
Эксперты NHS предупреждают, что появление непрерывного кашля или одышки еще не означает наличие рака легких.