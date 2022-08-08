В Актобе вновь горит мусорный полигон

Ветер несет дым в сторону микрорайона Батыс, на месте работают пожарные, передает Zakon.kz.

Сообщение о загорании мусорного полигона поступило в 18:30, информирует Диапазон.

На место направлены 11 сотрудников и три единицы техники, 10 работников и пять единиц техники ТОО «Табыс Актобе».

Горит около 1 тыс. кв. м.

Пожар еще тушат. Жертв и пострадавших нет.

Предыдущий пожар произошел 17 июля. Жителям города тогда посоветовали не открывать окна.