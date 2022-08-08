В Казахстане кофе подорожал на 20%, чай — на 17% за год

По итогам первого полугодия в стране произвели 8,5 тыс. тонн переработанных чая и кофе — на 8,6% меньше, чем годом ранее, передает Zakon.kz.

В региональном разрезе более половины производства традиционно пришлось на Алматы: 4,5 тыс. тонн, минус 21% за год. В лидерах также Шымкент (2,6 тыс. тонн, плюс 4,3%) и Алматинская область (973 тонны, плюс 83,2%), пишет energyprom.kz.

В 2021 году объем производства чая и кофе составлял 19,6 тыс. тонн — на 5,1% меньше, чем в предыдущем году.

По итогам января – мая 2021 года отечественные производители обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на переработанные чай и кофе на 27,2%, против 30,1% годом ранее.

На долю импорта соответственно пришлось 72,8%. В Казахстан завезли 17,3 тыс. тонн чая и кофе — на 5,9% меньше, чем годом ранее.

На экспорт было отправлено 2,3 тыс. тонн переработанных чая и кофе, минус 22,2% за год. На внутреннем рынке Казахстана реализовали 21,4 тыс. тонн продукции — на 8% меньше, чем годом ранее.

За тот же период (январь – май 2022 года) в страну импортировали 11 тыс. тонн чая со вкусо-ароматическими добавками или без них на сумму 36 млн долларов. Сокращение в натуральном выражении составило 21,6%, в денежном — 28,2%.

Откуда завозят чай

Наибольший объем импорта чая пришелся на Кению: 4,4 тыс. тонн — на 28,2% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении импорт составил 14,6 млн долларов.

На второй и третьей строчках оказались Индия (3,5 тыс. тонн на сумму 9,8 млн долларов) и Россия (1,1 тыс. тонн на сумму 7,6 млн долларов).

Рост цен на кофе

В июле текущего года кофе в РК подорожал на 19,6% за год, чай — на 16,7%.

Сильнее всего рост цен на кофе ощутили жители Шымкента: сразу на 47,4%. В тройке антилидеров также оказались Акмолинская и Атырауская области: плюс 26,6% и плюс 25% соответственно. Наименьшее удорожание — на 10,1% — было зафиксировано в Северо-Казахстанской области.

Печальное первенство по росту цен на чай держат Северо-Казахстанская, Кызылординская и Жамбылская области. Наименьший годовой рост цен наблюдался в Шымкенте.