Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане кофе подорожал на 20%, чай — на 17% за год

производство, продажа Фото: pexels
По итогам первого полугодия в стране произвели 8,5 тыс. тонн переработанных чая и кофе — на 8,6% меньше, чем годом ранее, передает Zakon.kz.

В региональном разрезе более половины производства традиционно пришлось на Алматы: 4,5 тыс. тонн, минус 21% за год. В лидерах также Шымкент (2,6 тыс. тонн, плюс 4,3%) и Алматинская область (973 тонны, плюс 83,2%), пишет energyprom.kz.

В 2021 году объем производства чая и кофе составлял 19,6 тыс. тонн — на 5,1% меньше, чем в предыдущем году.

По итогам января – мая 2021 года отечественные производители обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на переработанные чай и кофе на 27,2%, против 30,1% годом ранее.

На долю импорта соответственно пришлось 72,8%. В Казахстан завезли 17,3 тыс. тонн чая и кофе — на 5,9% меньше, чем годом ранее.

На экспорт было отправлено 2,3 тыс. тонн переработанных чая и кофе, минус 22,2% за год. На внутреннем рынке Казахстана реализовали 21,4 тыс. тонн продукции — на 8% меньше, чем годом ранее.

За тот же период (январь – май 2022 года) в страну импортировали 11 тыс. тонн чая со вкусо-ароматическими добавками или без них на сумму 36 млн долларов. Сокращение в натуральном выражении составило 21,6%, в денежном — 28,2%.

Откуда завозят чай

Наибольший объем импорта чая пришелся на Кению: 4,4 тыс. тонн — на 28,2% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении импорт составил 14,6 млн долларов.

На второй и третьей строчках оказались Индия (3,5 тыс. тонн на сумму 9,8 млн долларов) и Россия (1,1 тыс. тонн на сумму 7,6 млн долларов).

Рост цен на кофе

В июле текущего года кофе в РК подорожал на 19,6% за год, чай — на 16,7%.

Сильнее всего рост цен на кофе ощутили жители Шымкента: сразу на 47,4%. В тройке антилидеров также оказались Акмолинская и Атырауская области: плюс 26,6% и плюс 25% соответственно. Наименьшее удорожание — на 10,1% — было зафиксировано в Северо-Казахстанской области.

Печальное первенство по росту цен на чай держат Северо-Казахстанская, Кызылординская и Жамбылская области. Наименьший годовой рост цен наблюдался в Шымкенте.

Читайте также

Снизится ли инфляция, рассказал глава Нацбанка

Цены на нефть растут: инвесторы опасаются ее нехватки на рынке

Мировые цены на продовольственные товары резко упали в июле — ФАО

Ирина Лукичева
Алматинская область Алматы Жамбылская область Северо-Казахстанская область Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Байгали Серкебаев
Байгали Серкебаев рассказал, о ком песня «Джулия», и кто его закодировал
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
каких собак можно держать в квартире
Каких собак не стоит заводить в квартире
Алматы
В зоопарке Алматы показали дуб, который старше города Верного
Финляндия, сбор клубники
2 млн тонн клубники могут сгнить в Финляндии
Стал известен мотив убийства бизнесмена в Уральске
Стал известен мотив убийства бизнесмена в Уральске
курсы валют
Курсы валют на 8 августа в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления