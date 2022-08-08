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Полицейских подозревают в незаконной регистрации автомобилей в Казахстане

Авто, регистрация, МВД Фото: Zakon.kz
МВД расследует уголовные дела по незаконной постановке на учет в Казахстане транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья. Об этом на брифинге сообщила представитель ведомства Шугыла Турлыбек, передает корреспондент Zakon.kz.
МВД принимаются кардинальные меры по выявлению сотрудников полиции, совершающих противоправные действия. В настоящее время Департамент собственной безопасности МВД расследует уголовные дела по незаконной постановке на учет в Казахстане транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья, в семи регионах страны.Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек

Как отмечают в ведомстве, за последние три года незаконно зарегистрированы более 2 тыс. транспортных средств, нанесенный государству ущерб составил свыше 10 млрд тенге.

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В пример привели спецоперацию сотрудников центрального аппарата МВД в Шымкенте, по итогам которой пресечена схема по незаконной постановке на учет транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины.

Два сотрудника процессингового центра департамента полиции города с санкции суда взяты под стражу. Только по 53 автомашинам, незаконно поставленным на казахстанский учет в Шымкенте, государству причинен ущерб на сумму свыше 320 млн тенге.Шугыла Турлыбек

По словам представителя МВД, в преступную группу входили посредники из числа приближенных к сотрудникам процессингового центра, а также так называемые помогайки в ЦОНах и нотариусы, которые выписывали фиктивные доверенности.

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