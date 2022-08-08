Чем удивил застройщик жителей новых домов в Ташкенте

Для многих клиентов компании NRG лето 2022 года ознаменовалось приятными событиями. На протяжении двух недель новоселы получали ключи от своих квартир в жилых комплексах Mirzo Ulugbek-3 и Oybek-2.

Команда NRG создала для владельцев недвижимости атмосферу настоящего праздника. На входе в Mirzo Ulugbek, например, установлена массивная арка с разноцветными поющими фонтанами, за которой – зеленая зона с многолетними деревьями, декоративными кустами и всесезонным газоном. Над ландшафтом работали известные узбекистанские дизайнеры.

Неповторимый образ ЖК придает романтичный стиль фасада, который переплетается с надежными техническими и инженерными решениями в соответствии с передовыми стандартами.

Фото: NRG

Новостройка идеально подходит для людей, которые почитают традиции. На территории четвертой очереди совсем скоро будет построена чайхана. Одна из старинных традиций в махаллях — проводить «гап» (встречи) в кругу соседей.

Mirzo Ulugbek также стал выбором молодых мамочек, поэтому здесь создана специальная зона с нескользящим покрытием для прогулок с колясками.

Фото: NRG

Во время сдачи комплекса к каждому жителю Mirzo Ulugbek от застройщика был прикреплен менеджер отдела продаж и инженерно-технический сотрудник, которые знакомили гостя с особенностями проекта.

ЖК Oybek является первым смарт-объектом NRG в категории семейного жилья. Для доступа в подъезды установлена IP-домофония с функциями Face ID и входа с помощью отпечатка пальца. Применена инновация – сенсорная кнопка вызова лифта без необходимости нажатия.

Фото: NRG

На дворовой территории создан авторский ландшафтный дизайн из множества деревьев и кустарников. В самом центре двора находится детская комната, оснащенная игровыми автоматами для подростков, а также манежем для малышей, амфитеатром и мольбертами для рисования.

Фото: NRG

Также предусмотрена гостевая комната, где жильцы смогут отмечать любое торжество.

Фото: NRG

Профессиональное и культурное сотрудничество с Узбекистаном на примере наших первых построенных объектов выходит на новый уровень. Экономика Узбекистана активно развивается, привлекает большое количество инвестиций. Мы, как строители, придаем этому успеху архитектурный облик и гордимся нашими уникальными проектами. Сагитжан Сакалов, руководитель проекта ЖК Oybek

Оба жилых комплекса имеют выгодную локацию. Благодаря развитой инфраструктуре все необходимые учреждения находятся в шаговой доступности.

Центральное местоположение домов дает возможность для развития коммерческой деятельности. Функциональные планировки и логистика делают объекты привлекательными для посетителей, обеспечивая эффективность бизнесу.

К продаже остались всего несколько квартир.

Ознакомиться с преимуществами комплексов можно, посетив их очно или в виртуальном пространстве по ссылкам: Mirzoulugbek.u-nrg.uz и Oybek.u-nrg.uz.

Подробная информация – по номеру 1060.

Напомним, NRG образован симбиозом двух крупнейших строительных компаний: инновационного строительного холдинга BI Group и ведущего узбекистанского застройщика Murad Buildings.