Грозовой разряд поджег лес и горы в ВКО
Фото: инфоцентр ВКО
По предварительной версии, причиной возгорания леса в Сарыбельском сельском округе Восточного Казахстана стала сухая гроза, сообщает Zakon.kz.
С огнем на сегодняшний день борются не только пожарные подразделения Красногорского и Каиндинского лесничеств, но и сотрудники лесхоза и местных исполнительных органов.
Фото: инфоцентр ВКО
На помощь им приехали две единицы техники и 26 пожарных из Усть-Каменогорска. Всего же задействовано почти сто человек и десять единиц техники. Инфоцентр ВКО
По данным пресс-службы ДЧС ВКО, сейчас нет кромки пожара, только отдельные очаги внутри горельника, затрудняет работу спасателей и огнеборцев труднодоступный и скалистый рельеф местности.
Фото: инфоцентр ВКО
Пожар начался 5 августа, однако сейчас угрозы для лесного фонда и населения нет.
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