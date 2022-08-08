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Грозовой разряд поджег лес и горы в ВКО

Грозовой разряд поджег лес и горы в ВКО Фото: инфоцентр ВКО
По предварительной версии, причиной возгорания леса в Сарыбельском сельском округе Восточного Казахстана стала сухая гроза, сообщает Zakon.kz.

С огнем на сегодняшний день борются не только пожарные подразделения Красногорского и Каиндинского лесничеств, но и сотрудники лесхоза и местных исполнительных органов.

гроза подожгла лес

Фото: инфоцентр ВКО

На помощь им приехали две единицы техники и 26 пожарных из Усть-Каменогорска. Всего же задействовано почти сто человек и десять единиц техники. Инфоцентр ВКО

По данным пресс-службы ДЧС ВКО, сейчас нет кромки пожара, только отдельные очаги внутри горельника, затрудняет работу спасателей и огнеборцев труднодоступный и скалистый рельеф местности.

лес горит ВКО

Фото: инфоцентр ВКО

Пожар начался 5 августа, однако сейчас угрозы для лесного фонда и населения нет.

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Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область
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