Какие авиарейсы во Вьетнам возобновят из Казахстана

Возобновление авиарейсов, как говорится в сообщении, позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.

Также отмечено, что Vietjet Air – низкобюджетный авиаперевозчик Вьетнама.

Авиакомпания начала выполнять полеты в 2007 году. Сейчас совершает международные рейсы в 10 стран мира (Сингапур, Малайзия, Мьянма, Индонезия, Камбоджа, Тайвань, Южная Корея, Китай, Япония и Индия) по более чем 19 маршрутам. В парке авиакомпании 78 воздушных судов типа Airbus А320, A321, А321neo, А330.