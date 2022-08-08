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Какие авиарейсы во Вьетнам возобновят из Казахстана

Вьетнам Казахстан самолет рейс Фото: Zakon.kz
Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Вьетнама работают над возобновлением регулярных пассажирских рейсов между странами, сообщает Zakon.kz.
Крупнейшая вьетнамская авиакомпания Vietjet Air планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Камрань – Нур-Султан и Камрань – Алматы с частотой два-три раза в неделю, начиная с конца сентября на воздушных судах типа Airbus А330.Пресс-служба КГА РК

Возобновление авиарейсов, как говорится в сообщении, позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.

Также отмечено, что Vietjet Air – низкобюджетный авиаперевозчик Вьетнама.

Авиакомпания начала выполнять полеты в 2007 году. Сейчас совершает международные рейсы в 10 стран мира (Сингапур, Малайзия, Мьянма, Индонезия, Камбоджа, Тайвань, Южная Корея, Китай, Япония и Индия) по более чем 19 маршрутам. В парке авиакомпании 78 воздушных судов типа Airbus А320, A321, А321neo, А330.

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