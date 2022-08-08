«АрселорМиттал Темиртау» озеленит 340 гектаров территории вокруг Темиртау

«АрселорМиттал Темиртау» стремительно идет к одной из важных целей – созданию зеленой зоны вокруг города Темиртау.

Компания подписала договор о сотрудничестве с Казахским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства и агролесомелиорации имени Алихана Букейханова и Карагандинским хозяйством по охране лесов и животного мира.

Весной 2022 года компания «АрселорМиттал Темиртау» высадила 30 тыс. саженцев. Осенью работа по озеленению города металлургов продолжится. Всего в текущем году в черте города Темиртау планируется высадить 100 тыс. саженцев.

Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»

Над этим проектом я и мои коллеги работаем с первого дня, и для его реализации нам нужны точные знания. Ведь важно не просто посадить, а убедиться в том, что саженцы приживутся и вырастут в большие деревья. Важно подобрать подходящие под местный климат и почвы саженцы и обеспечить им должный уход. Гендиректор АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир

В рамках проекта компания заключила договор по созданию зеленых зон с двумя опытными организациями. Одна из таких – Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации имени Алихана Букейханова.

Я очень рад тому, что наш институт сотрудничает с такой крупной компанией и что мы вместе делаем одно большое дело – выполняем поручение главы государства по высадке двух миллиардов сеянцев на территории государственного лесного фонда страны, – отметил председатель правления КазНИИЛХА Алимжан Рахимжанов. – Это также важный проект и для меня лично, ведь город Темиртау – это моя родина, я здесь родился. Поэтому весь свой накопленный опыт я вложу в создание здесь зеленой зоны.

Компания «АрселорМиттал Темиртау» наладила успешное сотрудничество и с Карагандинским хозяйством по охране лесов и животного мира. Организация занимается озеленением области уже много лет. У нее свой питомник, расположенный в Караганде, поэтому все сеянцы адаптированы к местному климату.

Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»

Мы высаживаем именно сеянцы – двухлетние деревья. Почему? Потому что это самый оптимальный для посадки возраст, у них высокая приживаемость. У нас в области приживаемость сеянцев составляет 60%, – рассказывает директор Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира Махсат Муханов. – На территории государственного лесного фонда Караганды мы собираем семена, выращиваем их в течение двух лет. Когда сеянцы достигают стандарта посадочного материала – высоты от 20 до 60 см – выкапываем, храним в снежнике и затем высаживаем. В Темиртау за два года мы озеленим 340 гектаров, затем еще на протяжении нескольких лет продолжим уход и наблюдение за ними.

Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»

Благодаря такому основательному подходу компания «АрселорМиттал Темиртау» планирует посадить внутри и вокруг города Темиртау порядка одного миллиона деревьев уже в самые ближайшие несколько лет.