«АрселорМиттал Темиртау» озеленит 340 гектаров территории вокруг Темиртау
Компания подписала договор о сотрудничестве с Казахским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства и агролесомелиорации имени Алихана Букейханова и Карагандинским хозяйством по охране лесов и животного мира.
Весной 2022 года компания «АрселорМиттал Темиртау» высадила 30 тыс. саженцев. Осенью работа по озеленению города металлургов продолжится. Всего в текущем году в черте города Темиртау планируется высадить 100 тыс. саженцев.
Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»
Над этим проектом я и мои коллеги работаем с первого дня, и для его реализации нам нужны точные знания. Ведь важно не просто посадить, а убедиться в том, что саженцы приживутся и вырастут в большие деревья. Важно подобрать подходящие под местный климат и почвы саженцы и обеспечить им должный уход.Гендиректор АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир
В рамках проекта компания заключила договор по созданию зеленых зон с двумя опытными организациями. Одна из таких – Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации имени Алихана Букейханова.
Я очень рад тому, что наш институт сотрудничает с такой крупной компанией и что мы вместе делаем одно большое дело – выполняем поручение главы государства по высадке двух миллиардов сеянцев на территории государственного лесного фонда страны, – отметил председатель правления КазНИИЛХА Алимжан Рахимжанов. – Это также важный проект и для меня лично, ведь город Темиртау – это моя родина, я здесь родился. Поэтому весь свой накопленный опыт я вложу в создание здесь зеленой зоны.
Компания «АрселорМиттал Темиртау» наладила успешное сотрудничество и с Карагандинским хозяйством по охране лесов и животного мира. Организация занимается озеленением области уже много лет. У нее свой питомник, расположенный в Караганде, поэтому все сеянцы адаптированы к местному климату.
Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»
Мы высаживаем именно сеянцы – двухлетние деревья. Почему? Потому что это самый оптимальный для посадки возраст, у них высокая приживаемость. У нас в области приживаемость сеянцев составляет 60%, – рассказывает директор Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира Махсат Муханов. – На территории государственного лесного фонда Караганды мы собираем семена, выращиваем их в течение двух лет. Когда сеянцы достигают стандарта посадочного материала – высоты от 20 до 60 см – выкапываем, храним в снежнике и затем высаживаем. В Темиртау за два года мы озеленим 340 гектаров, затем еще на протяжении нескольких лет продолжим уход и наблюдение за ними.
Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»
Благодаря такому основательному подходу компания «АрселорМиттал Темиртау» планирует посадить внутри и вокруг города Темиртау порядка одного миллиона деревьев уже в самые ближайшие несколько лет.
Порадовала информация, что компания «АрселорМиттал Темиртау» подошла к высадке деревьев основательно. То есть не просто разыграли тендер, и какие-то подрядчики посадили деревья, а именно привлекли к озеленению целый институт, который занимается этим вопросом детально. Здорово, что этим занимаются профессионалы. Я надеюсь, что акция будет успешной. Я буду счастлива, если в городе Темиртау действительно станет очень зелено. Все жители этого хотят. Не знаю ни одного человека, который не хотел бы увидеть зеленый живописный город. Даже по дороге в Караганду в лесопосадке всегда много отдыхающих, не только в выходные, но и в будние дни. Это все потому, что мы бежим от городской суеты к природе. Будет здорово, если такие гектары леса высадят вблизи Темиртау, где они приживутся и будут расти.Виктория Кравцова, жительница города