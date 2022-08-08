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Найден без вести пропавший в Петропавловске семиклассник

Семиклассник ушел в гости к знакомому в Петропавловске – его искали кавалеристы и кинологи Фото: пресс-служба ДП СКО
Кавалеристы и кинологи искали в Петропавловске без вести пропавшего семиклассника, передает Zakon.kz.
5 августа весь личный состав УП Петропавловска совместно с коллегами из областного департамента полиции были заняты розыском без вести пропавшего семиклассника... Он ушел из дачного массива.Пресс-служба ДП СКО

Как отметили в ведомстве, дело осложнялось тем, что у мальчика не было сотового телефона.

В поисках были задействованы:

  • сотрудники кавалерийского отделения батальона патрульной полиции УП Петропавловска, кинологи со служебно-розыскными собаками. Они осматривали труднодоступные территории в пригороде, дачные общества, берега водоемов;

  • патрульные полицейские и участковые инспекторы, оперативники и ювенальные полицейские. Они искали подростка на улицах города, отрабатывали круг его знакомств.

Волонтеры распространили ориентировки в социальных сетях. К счастью, около 17:00 полицейские сообщили родным мальчика, что пропавший найден в гостях у знакомого.Пресс-служба ДП СКО

По словам начальника Управления криминальной полиции ДП СКО Марата Жумалиева, «в подавляющем большинстве случаев исчезновения несовершеннолетних вызваны желанием погулять, подчеркнуть свою самостоятельность».

Иногда подростки намеренно отключают телефоны, чтобы взрослые не мешали им развлекаться. Они не думают о том, сколько переживаний доставляют родным, особенно в летний период, когда многие предпочитают проводить время у воды, порой — в неустановленных для купания местах.Марат Жумалиев

По данным группы ювенальной полиции УМПС ДП СКО, с начала года в области было зарегистрировано 47 обращений о без вести пропавших несовершеннолетних. Все они найдены, большинство — в дежурные сутки.

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Динара Халдарова
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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