На 12,7% выросли кредиты бизнесу в июне

В Казахстане, несмотря на повышение базовой ставки, кредиты бизнесу в годовом выражении в июне выросли на 12,7%, а населению – на 40%.

Об этом сообщил в интервью кapital.kz председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов.

Совокупный кредитный портфель вырос на 27,5%, до 20,1 трлн тенге. Годовой прирост кредитов корпоративному сектору в национальной валюте показал максимальный рост в 19,4% впервые с октября 2012 года. Выдачи новых кредитов предприятиям внушительные. В основном они направляются на финансирование оборотного капитала (76% – в 2021 году) и поддерживают текущую деловую активность в экономике. Галымжан Пирматов

Кроме того, глава регулятора сообщил о росте депозитов в банковской системе.

Так, объемы депозитов в депозитных организациях в годовом выражении выросли на 8,1%, до 27,2 трлн тенге. Во втором квартале текущего года, когда стало проявляться влияние от повышения базовой ставки, объемы депозитов выросли на 2,7% в результате роста тенговых вкладов физических лиц на 6,1%, юридических лиц – на 4,4%.

Указанные притоки средств на депозиты в национальной валюте наряду с оттоком вкладов из валютных депозитов способствовали снижению долларизации депозитов на конец июня 2022 года до 35,3% с максимума 38,4% в феврале. Текущий уровень долларизации практически является минимальным с момента введения инфляционного таргетирования, если вы помните, мы доходили почти до 70% (69,7% – в январе 2016 года) долларизации депозитов в 2016 году, – сказал глава Нацбанка.