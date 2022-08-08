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В Нур-Султане открыли мост по Улы Дала

мост открытие Нур-Cултан Фото: Ерлан Сакенов
В столице ведется планомерная и активная работа по модернизации транспортной инфраструктуры. Строятся дороги, транспортные развязки – все для того, чтобы обеспечить комфортное передвижение населения, разгрузить трафик. Мост по Улы Дала также построен в этих целях.

Сегодня в городе начали движение по мосту Улы Дала. Он имеет стратегическое значение для транспортной инфраструктуры быстро развивающегося мегаполиса.

мост Нур-Султан

Фото: Ерлан Сакенов

Мост позволит значительно разгрузить проспекты Есильского района, в частности, пр. Мәнгілік ел, ул. А. Байтурсынова, Р. Кошкарбаева, Ж. Нажимеденова, район Nova city, аллею «Мыңжылдык», ЖМ «Тельман», «Промышленный». Помимо этого, мост Ұлы Дала будет дополнительным сообщением между районами Алматы и Есиль.Пресс-служба акимата Нур-Султана

Нур-Султан мост

Фото: Ерлан Сакенов

Новый мост соответствует всем современным требованиям по нагрузке, в настоящее время его проезжая часть уже открыта для движения автомобильного транспорта, однако работы по благоустройству самого моста и тротуарной части еще продолжаются.

мост Нур-Султан

Фото: Ерлан Сакенов

К слову, в городе продолжается строительство моста по пр. Тауелсиздик, который будет открыт в 2023 году. Он позволит обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем.

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Анастасия Московчук
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