В Нур-Султане открыли мост по Улы Дала
Сегодня в городе начали движение по мосту Улы Дала. Он имеет стратегическое значение для транспортной инфраструктуры быстро развивающегося мегаполиса.
Фото: Ерлан Сакенов
Мост позволит значительно разгрузить проспекты Есильского района, в частности, пр. Мәнгілік ел, ул. А. Байтурсынова, Р. Кошкарбаева, Ж. Нажимеденова, район Nova city, аллею «Мыңжылдык», ЖМ «Тельман», «Промышленный». Помимо этого, мост Ұлы Дала будет дополнительным сообщением между районами Алматы и Есиль.Пресс-служба акимата Нур-Султана
Фото: Ерлан Сакенов
Новый мост соответствует всем современным требованиям по нагрузке, в настоящее время его проезжая часть уже открыта для движения автомобильного транспорта, однако работы по благоустройству самого моста и тротуарной части еще продолжаются.
Фото: Ерлан Сакенов
К слову, в городе продолжается строительство моста по пр. Тауелсиздик, который будет открыт в 2023 году. Он позволит обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем.