Esperio поддержит трейдеров реальными деньгами

Объясняем, как и чем онлайн-брокер Esperio помогает трейдерам в рамках своих бонусных программ.

Начнем с того, что бонусные программы Esperio – это специальные предложения от брокера для поддержки торгового счета, увеличения прибыли, компенсации затрат и других целей. Бонусы – это денежные средства, начисляемые на торговый счет трейдера на определенных брокером условиях.

Использование любых бонусных средств в Esperio регламентируется правилами.

Трейдер может дать согласие на получение денежных средств двумя способами:

оформив заявку на бонус через Личный кабинет;

подтвердив предложение брокера в Личном кабинете.

Esperio может предоставить бонусы без подтверждения клиента в рамках проводимых маркетинговых кампаний, компенсации комиссий платежных систем и в некоторых других случаях.

Если денежные средства отображаются в выписке по счету или в Личном кабинете, то они зачислены. Брокер уточняет: полученные средства не являются собственностью клиента и не могут быть переданы третьему лицу или переведены на другой счет. Бонусы не могут использоваться для проведения неторговых операций.

Все ограничения по использованию денежных средств, полученных от брокера Esperio, снимаются после выполнения определенных условий (отработка). После отработки брокер зачисляет сумму бонусов на счет клиента в полном объеме, и тот в праве использовать их по своему усмотрению.

Условия отработки бонусов определяются соответствующими акциями или сервисами. В некоторых случаях бонус предоставляется на специальных условиях.

Фото: Esperio

Отработка бонуса предусматривает:

последовательность (бонусы отрабатываются от ранних к поздним);

размер бонуса;

объем закрытых торговых операций (как правило, в лотах);

период времени, в течение которого необходимо совершить требуемый объем торговых операций.

Подробный отчет об отработке клиент всегда может посмотреть в Личном кабинете.

Используя денежные средства, полученные в рамках бонусных программ брокера Esperio, трейдер должен заблаговременно побеспокоиться, чтобы размер средств на его торговом счете не опускался до величины суммы всех бонусов.

Теперь расскажем о трех постоянных, не связанных с акциями, программах Esperio:

Extra Empower;

Double Empower;

Empower CashBack.

Каждая из них помогает клиентам решать тактические задачи, связанные с торговлей на финансовом рынке и рассчитана на особые случаи.

Фото: Esperio

Если трейдер не успевает вовремя пополнить свой счет, чтобы поддержать сделку во время просадки, то он может воспользоваться бонусом Extra Empower. Этот бонус предоставляется брокером для счетов типа Standard со статусом VIP при пополнении счета на любую сумму от 50 тыс. долларов и при условии верификации персональных данных в Личном кабинете.

Средства Extra Empower являются неснимаемыми и могут быть использованы только для торговли. Прибыль, полученная от использования депозита, может быть задействована в торговых операциях.

Программа Double Empower – это удвоение средств, которыми трейдер пополняет свой торговый счет. Бонусные средства используются только для торговли, максимальный уровень единоразового начисления составляет 3 тыс. долларов на один торговый счет.

Особенность Double Empower: бонус служит для поддержания уровня маржинального обеспечения сделок и не может участвовать в просадках.

Программа Empower Cashback – это эксклюзивные условия для VIP-клиентов брокера: бонус выплачивается реальными деньгами на ваш торговый счет не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным;

бонусные средства можно вывести или использовать в сделках;

срок действия полученного бонуса не ограничен.

Чем выше торговый или инвестиционный оборот и статус VIP, тем больше бонус Empower CashBack.

Условия отработки:

компенсация части издержек за позиции, закрытые в течение расчетного месяца;

в сделках должны использоваться собственные средства;

вывод средств с торгового счета в течение расчетного месяца означает аннулирование бонуса.

Примеры отработки каждого из рассмотренных бонусов представлены на сайте Esperio.

Партнерский материал