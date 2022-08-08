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Преподавателям 4 казахстанских вузов повысили зарплату

зарплата вуз Казахстан Фото: Zakon.kz
Преподавателям ряда высших учебных заведений в области культуры и искусства повысили заработную плату. Соответствующее постановление принято правительством Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении на сайте правительства, в рамках реализации Комплексного плана по повышению доходов населения до 2025 года предусматривается увеличение повышающего коэффициента (с 1,75 до 3,5) к установленным размерам должностных окладов профессорско-преподавательского состава организаций высшего и (или) послевузовского образования в области культуры и искусства, имеющих особый статус, независимо от организационно-правовой формы.

Под действие постановления подпадают четыре творческих вуза: Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова, Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, Казахский национальный университет искусств и Казахская национальная академия хореографии.

Также сказано, что постановление распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2022 года, поэтому по заработной плате прошедших месяцев текущего года будет произведен перерасчет.

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