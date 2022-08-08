Почему левши так ценятся в спорте?

Скоро Международный день левшей, а это значит, что пора отдать дань уважения спортсменам с этой уникальной особенностью. Читайте дальше, чтобы узнать, почему левши так ценятся в профессиональном спорте.

По статистике около 10% населения планеты используют левую руку в качестве доминантной. Это максимально приближенное к действительности число без учета таких факторов, как принудительное переучивание детей и существование амбидекстров, то есть людей с равным развитием функций обеих рук. Примерно такая же разбивка присутствует и в спорте, что делает левшей ценным приобретением для любой команды.

Причина данного явления достаточно проста. Левши постоянно тренируются с правшами, что помогает лучше усвоить их движения, стиль игры и ход мыслей. В динамичных видах спорта, где требуется принять решение за считанные секунды, умение предугадать реакцию соперника может стать решающим для победы. Правши, благодаря редкости левшей, не имеют возможности наработать те же навыки и требуют гораздо больше времени для адаптации.

Исследования показали, что на элитном уровне количество левшей достигает 30,39% в таких видах спорта, как настольный теннис и бейсбол, где игра ведется на больших скоростях. Эта теория подтверждается статистикой: левши составляют треть игроков Главной лиги бейсбола, 20% боксеров высокого ранга и 20-25% лучших фехтовальщиков мира. В менее стрессовых по времени дисциплинах перевес достигает лишь 8,7%.

Можно смело сказать, что левши добиваются больших успехов, если умело используют свой потенциал. Одни из самых громких имен в истории спорта принадлежат именно им: Лионель Месси, Рафаэль Надаль, Уэйн Гретцки, Мэнни Пакьяо, Бэйб Рут, Диего Марадона, Пеле, ЛеБрон Джеймс и многие другие.

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