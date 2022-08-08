Снизится ли инфляция, рассказал глава Нацбанка

Председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов рассказал о внешних вызовах, когда ждать снижения инфляции и каким будет вектор развития денежно-кредитной политики страны, сообщает Zakon.kz.

По его словам, экономика Казахстана подвержена внешним шокам. Причины уязвимости и вопрос улучшения устойчивости нашей экономики к внешним шокам – отдельная и очень важная тема для обсуждения.

Что касается денежно-кредитной политики, после перехода на инфляционное таргетирование уровень инфляции снизился c максимального значения 17,7% в июле 2016 года до 5,4% к концу 2019 года. Более того, с января 2017 года вплоть до кризисных явлений 2020 года инфляция находилась внутри целевого коридора. Глава Нацбанка Галымжан Пирматов

Однако, продолжил он, реализация внешних рисков в 2020 году, связанных с ценовой войной на нефтяном рынке и последовавшей за ней глобальной пандемией коронавируса, привела к выходу инфляции за пределы целевого коридора.

С середины 2021 года инфляция как в мире, так и в Казахстане начала ускоряться в результате быстрого восстановления спроса и возникшего глобального дисбаланса на товарно-сырьевых рынках из-за нарушений цепочек поставок. В 2022 году инфляция получила новый виток ускорения на фоне обострения геополитической ситуации.

В то же время оперативные меры Национального банка позволили предупредить распространение последствий внешнего шока на экономику страны, способствуя макроэкономической стабильности и защите тенговых активов.

Решения, принятые в феврале-марте текущего года, способствовали поддержке национальной валюты и защите сбережений казахстанцев, считает Галымжан Пирматов.

Мы уже видим положительные промежуточные результаты наших решений. С начала года депозитная база восстановилась с сохранением относительно низкого уровня долларизации, а в некоторых областях наши резиденты стали более активно перекладываться в тенге. Все это свидетельствует о признаках усиления сберегательного поведения, и мы видим своей задачей поддержать и закрепить такую тенденцию в условиях растущих цен. Галымжан Пирматов

По его словам, основные результаты по снижению инфляции от повышения базовой ставки в этом году будут с временным лагом на среднесрочном горизонте. В связи с этим существенный эффект от текущих мер мы увидим только в перспективе от одного-двух лет, то есть в 2023 и в 2024 годах.

Для достижения своей цели Национальный банк ведет активную работу по созданию, настройке и улучшению основных инструментов проведения денежно-кредитной политики, включая развитие и глобализацию внутреннего рынка государственного долга. Это позволило заметно улучшить функционирование рынка государственных облигаций и повысить его привлекательность среди иностранных инвесторов.

Глава Нацбанка отметил, что одна из основных целей повышения базовой ставки – увеличение привлекательности тенговых депозитов (рост доходности по ним) для стимулирования перехода населения от потребительского поведения к сберегательному.

С начала 2022 года вслед за повышением базовой ставки и рекомендуемых ставок КФГД растут ставки по вкладам как корпоративного сектора, так и населения. В результате мы наблюдаем рост депозитов в банковской системе. Несмотря на увеличение неопределенности, объемы депозитов в депозитных организациях в годовом выражении выросли на 8,1%, до 27,2 трлн тенге. Во втором квартале текущего года, когда стало проявляться влияние от повышения базовой ставки, объемы депозитов выросли на 2,7% в результате роста тенговых вкладов физических лиц на 6,1%, юридических лиц – на 4,4%. Галымжан Пирматов

Он отметил, что указанные притоки средств на депозиты в национальной валюте наряду с оттоком вкладов из валютных депозитов способствовали снижению долларизации депозитов на конец июня 2022 года до 35,3% с максимума 38,4% в феврале. Текущий уровень долларизации депозитов является минимальным с момента введения инфляционного таргетирования, поскольку он доходил почти до 70% (69,7% – в январе 2016 года) в 2016 году.

Вместе с тем повышение ставки отражается на кредитовании экономики.

Как отметил Пирматов, в текущем году, несмотря на повышение базовой ставки, кредиты бизнесу в годовом выражении в июне выросли на 12,7%, населению – на 40%. В свою очередь, совокупный кредитный портфель увеличился на 27,5%, до 20,1 трлн тенге. Годовой прирост кредитов корпоративному сектору в национальной валюте показал максимальный рост 19,4% впервые с октября 2012 года.

Выдачи новых кредитов предприятиям внушительные. В основном они направляются на финансирование оборотного капитала (76% – в 2021 году) и поддерживают текущую деловую активность в экономике. К примеру, за прошлый год выдача новых кредитов бизнесу составила 11,1 трлн тенге. Для сравнения: расходы республиканского бюджета за прошлый год достигли 14,8 трлн тенге, то есть кредиты бизнесу были сопоставимы с ¾ расходов бюджета. Это показывает значимость банков в экономике. Галымжан Пирматов

Он также отметил, что для качественного роста экономики важны инвестиции в основной капитал. В Казахстане исторически главным источником инвестиций в основной капитал являются не кредитные, а собственные средства предприятий (доля в инвестициях в основной капитал – 71% в 2021 году, бюджетных средств – 15%, а доля кредитов БВУ и заемных средств – 2,6%).

Наша задача – создать условия для появления долгосрочного фондирования в национальной валюте. Достичь этого мы сможем через устойчиво адекватный для нашей экономики уровень инфляции и обеспечение покупательной способности тенге. Прежде всего на эти цели и направлена наша политика. В свою очередь, устойчивый уровень инфляции и заякоренность инфляционных ожиданий повысят уверенность экономических агентов в будущем, позволят им строить инвестиционные планы на более длительный срок и, соответственно, увеличат заинтересованность в инвестировании в основной капитал. Галымжан Пирматов

Глава Нацбанка также рассказал, как повлияли на ситуацию мировые цены на нефть, которые в первом полугодии пробивали исторические максимумы.

В первом полугодии мы наблюдали максимальные цены за последние годы. Учитывая, что в среднем 60% казахстанского экспорта приходится на нефть, траектория текущего счета предопределяется траекторией мировых цен на черное золото. В периоды низкой цены на энергоносители текущий счет платежного баланса находился в зоне дефицита, а при высоких ценах наблюдался профицит. Галымжан Пирматов

По его словам, такая закономерность прослеживается и в первом полугодии этого года: высокие цены на нефть обеспечили профицит текущего счета в 6,6 млрд долларов. Однако данное улучшение является неустойчивым, поскольку обеспечивается лишь ростом цен на сырьевые товары. Отсутствие внутреннего производства продукции более высокого передела остается одной из главных уязвимостей к внешним шокам.

Он также отметил, что для обеспечения устойчивости платежного баланса Национальный банк поддерживает свободное плавание тенге, абсорбируя внешние шоки.

Диверсификация экономики – работа не одного дня. Она ведется постоянно. Достижение цели правительства по несырьевому экспорту товаров и услуг в 41 млрд долларов к 2025 году уже сейчас требует усиления работы в данном направлении, – сказал Пирматов.