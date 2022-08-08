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В Атырау стартовала спартакиада группы компаний «КазМунайГаз»

спартакиада Атырау Фото: АО НК «КазМунайГаз» (КМГ)
8 августа на центральном стадионе «Мунайшы» в Атырау состоялось торжественное открытие спартакиады среди дочерних и зависимых организаций АО НК «КазМунайГаз» (КМГ).

Спортивное мероприятие посвящено 20-летию национальной компании и 100-летию АО «Эмбамунайгаз».

спартакиада

Фото: АО НК «КазМунайГаз» (КМГ)

Руководитель аппарата КМГ Ерхан Умаров в своем приветственном обращении пожелал командам ярких побед и удачи.

выступление

Фото: АО НК «КазМунайГаз» (КМГ)

Около 20 команд с общей численностью свыше 400 человек разыграют комплекты наград в девяти видах спорта. Это настольный теннис, большой теннис, волейбол, баскетбол, плавание, мини-футбол, тогызкумалак и легкая атлетика.

спорт Атырау

Фото: АО НК «КазМунайГаз» (КМГ)

Состязания пройдут на шести спортивных объектах Атырау.

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