В Атырау стартовала спартакиада группы компаний «КазМунайГаз»

Фото: АО НК «КазМунайГаз» (КМГ)

8 августа на центральном стадионе «Мунайшы» в Атырау состоялось торжественное открытие спартакиады среди дочерних и зависимых организаций АО НК «КазМунайГаз» (КМГ).

Спортивное мероприятие посвящено 20-летию национальной компании и 100-летию АО «Эмбамунайгаз». Фото: АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Руководитель аппарата КМГ Ерхан Умаров в своем приветственном обращении пожелал командам ярких побед и удачи. Фото: АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Около 20 команд с общей численностью свыше 400 человек разыграют комплекты наград в девяти видах спорта. Это настольный теннис, большой теннис, волейбол, баскетбол, плавание, мини-футбол, тогызкумалак и легкая атлетика. Фото: АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Состязания пройдут на шести спортивных объектах Атырау. Читайте также Почему левши так ценятся в спорте? Легендарного бойца застрелили в Бразилии Казахстанские таеквондисты завоевали 6 медалей в Болгарии

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