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Стрелял в косулю — в СКО охотник застрелил напарника

Охотник застрелил напарника в СКО Фото: pixabay
Трагедия произошла 6 августа текущего года у лесного массива близ села Неждановка района Шал акына, сообщает Zakon.kz.

Житель Айыртауского района был на охоте. Увидев косулю, выстрелил в нее из зарегистрированного охотничьего ружья. Часть заряда дроби попала в его напарника, также местного жителя.

От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 99 УК РК «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Пресс-служба ДП СКО

Это не первый случай в области. В середине июля во время сбора ягод погибла женщина. Ее застрелил охотник. Подозреваемый рассказал, что из винтовки стрелял в грачей, а когда обнаружил раненую, сразу сообщил участковому инспектору полиции.

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Северо-Казахстанская область
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