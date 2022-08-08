Стрелял в косулю — в СКО охотник застрелил напарника

Трагедия произошла 6 августа текущего года у лесного массива близ села Неждановка района Шал акына, сообщает Zakon.kz.

Житель Айыртауского района был на охоте. Увидев косулю, выстрелил в нее из зарегистрированного охотничьего ружья. Часть заряда дроби попала в его напарника, также местного жителя.

От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 99 УК РК «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Пресс-служба ДП СКО

Это не первый случай в области. В середине июля во время сбора ягод погибла женщина. Ее застрелил охотник. Подозреваемый рассказал, что из винтовки стрелял в грачей, а когда обнаружил раненую, сразу сообщил участковому инспектору полиции.