Семилетняя девочка подожгла себя, играя со спичками в ЗКО
Фото: pixabay
Инцидент произошел 8 августа в Теректинском районе Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.
Об этом сообщает пресс-служба ДЧС ЗКО.
Девочка играла во дворе частного дома.
В результате игры со спичками загорелась одежда на девочке 2015 года рождения. От воздействия огня ребенок получил термический ожог 2-3а степени и госпитализирован в городскую многопрофильную детскую больницу. Пресс-служба ДЧС ЗКО
ДЧС Западно-Казахстанской области обратилось к родителям с просьбой внимательнее следить за детьми.
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