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На соревнованиях по метанию молота случайный прохожий был убит снарядом

Прохожий погиб после броска молота Фото: visitscotland.com
В Нидерландах на соревнованиях по метанию молота снаряд перелетел через ограждение и убил прохожего, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла во время традиционных Игр горцев, передает The Sun.

Металлический предмет весом около 10 кг с традиционного спортивного мероприятия перелетел через ограждение и попал в человека, гулявшего неподалеку.

Инцидент произошел 7 августа на юго-востоке Нидерландов. На место прибыл медицинский вертолет, однако спасти пострадавшего не удалось. Соревнования были остановлены. Полиция начала расследование.

Погибший не был зрителем турнира.

Организаторы игр рассказали, что используемый на соревнованиях молот похож на орудие из современной легкой атлетики. Это металлический шар весом до 10 кг с деревянной рукояткой длиной до 1,2 м.

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