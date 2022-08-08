Газировка и каши на молоке – стоматолог перечислила продукты, портящие зубы

Стоматолог перечислила продукты, блюда и напитки, которые могут пагубно сказываться на здоровье зубов, сообщает Zakon.kz.

В беседе с life.ru Натэла Ломакина отметила, что вязкость молочных каш влечет неприятные последствия для зубов.

Но первое место в списке занимают сладкие газированные напитки. Они содержат сахар и химические красители, вредные для здоровья зубов.

Сами пузырьки газа негативно воздействуют на пиликулу – пленку на поверхности зуба. Она разрушается, ослабевают ее защитные функции по отношению к эмали зубов, – пояснила эксперт.

Молочные же каши и яйца всмятку обладают вязкой текстурой, которая полезна для пищеварения, но вредна для здоровья зубов, заявила врач. При пережевывании эти продукты обволакивают зубы. Из-за этого в полости рта создается патогенная флора, которая способна привести к развитию кариеса. Однако отказываться от каш на молоке и яиц всмятку не стоит, достаточно прополоскать рот или почистить зубы после еды, добавила Ломакина.

Сухофрукты содержат сахар и могут застревать между зубами, разрушая их поверхность.

Наконец, вредит зубам мясо с костями. Есть такие блюда нужно очень осторожно, не обгладывая кости и ни в коем случае не разгрызая их — такое воздействие очень сильно вредит зубам.