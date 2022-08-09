Нур-Султан снова затопило – в акимате ответили, когда заработает ливневая канализация

Столицу вновь затопило. Больше всего проблем дождь доставил автовладельцам и пешеходам, сообщает Zakon.kz.

Почему ливни оборачиваются для города стихийным бедствием и когда решится проблема затопленных улиц, пытались узнать на Первом канале «Евразия».

На оживленный перекресток в центре Нур-Султана стекает вся вода с возвышенности. Топит как перекресток, так и ближайшие пешеходные переходы. Людям приходится выбирать – намочить ноги или нарушить правила дорожного движения. И то, и то – небезопасно.

С перекрестка вывезли несколько цистерн дождевой воды. Такой дедовский метод борьбы с подтоплениями для столицы - норма. Процесс длительный и не слишком эффективный. И повторять его приходится после каждого сильного дождя.

На затопленные участки 8 августа отправили 60 ассенизаторов. Для города-миллионника немного. Но, как объясняют в акимате Нур-Султана без этих машин в старых районах было бы еще хуже.

Ливневая канализация есть не везде. Но ее строят.

Ведется строительство очистных сооружений района «Молодежного». Ведется строительство арычно-лотковой системы. В жилом массиве «Ондирис», «Коктал-1», «Агрогородок». Специалист управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Аскар Мусилов

В новой части города ливневая канализации есть. Но здесь другая проблема. При строительстве новых улиц также ведется строительство новых ливневых коллекторов в рамках строительства дорог. Но данные коллектора ливневой канализации являются тупиковыми. А значит воде некуда уходить.

В акимате обещают проблему постепенно решать, но сроки назвать затруднились. Разбираться с подтоплениями придется и частным организациям.