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В реке Урал утонул мужчина, купавшийся в необорудованном месте

В Урале утонул мужчина Фото: pixabay
Трагедия произошла 8 августа в 5 км от села Талдыкол Атырауской области, на реке Урал, сообщает Zakon.kz.

Мужчина 1977 года рождения утонул около 16:00 во время плавания в необорудованном для купания месте.

Поиски утонувшего проводились с 17:42 в Махамбетском районе сотрудниками Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

В 18:35 часов водолазами обнаружено и извлечено из воды тело мужчины. Передано сотрудникам полиции. Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области

ДЧС Атырауской области убедительно просит граждан строго соблюдать правила безопасности на воде, не купаться в необорудованных местах!

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