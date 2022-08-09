Ливанский покупатель отказался от доставленного украинского зерна

Покупатель отказался приобретать первую партию украинского зерна, доставленного сухогрузом Razoni из Одессы в Триполи из-за задержки поставки более чем на пять месяцев, передает Zakon.kz.

Об этом сообщило посольство Украины в Ливане.

Посольство Украины в Бейруте сообщило, что судно следовало в Триполи. На его борту находится 26 тысяч тонн кукурузы.

Razoni изменил свой статус на «заказ». Это означает, что сухогруз ждет, когда кто-то купит его груз. Отмечается, что сейчас грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.

Ранее в понедельник министерство инфраструктуры Украины информировало, что судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в инициативе по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции.

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Ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что первый сухогруз с украинским зерном, который вышел из порта Одессы 1 августа, прибыл в Стамбул.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.