Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ливанский покупатель отказался от доставленного украинского зерна

Покупатель отказался от зерна Фото: Twitter/UKR_Emb in Lebanon
Покупатель отказался приобретать первую партию украинского зерна, доставленного сухогрузом Razoni из Одессы в Триполи из-за задержки поставки более чем на пять месяцев, передает Zakon.kz.

Об этом сообщило посольство Украины в Ливане.

Посольство Украины в Бейруте сообщило, что судно следовало в Триполи. На его борту находится 26 тысяч тонн кукурузы.

Razoni изменил свой статус на «заказ». Это означает, что сухогруз ждет, когда кто-то купит его груз. Отмечается, что сейчас грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.

Ранее в понедельник министерство инфраструктуры Украины информировало, что судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в инициативе по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции.

Новость по теме

Ситуация в Украине: Первое судно с зерном добралось до пункта назначения, Путин не выступит в ООН

Ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что первый сухогруз с украинским зерном, который вышел из порта Одессы 1 августа, прибыл в Стамбул.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

Читайте также

Ситуация в Украине: Первое судно с зерном добралось до пункта назначения, Путин не выступит в ООН

Тайвань проведет военные учения с боевыми стрельбами

Сенат США одобрил выделение 430 млрд долларов на борьбу с инфляцией

Константин Вноровский
Ситуация в Украине Ливан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Байгали Серкебаев
Байгали Серкебаев рассказал, о ком песня «Джулия», и кто его закодировал
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
каких собак можно держать в квартире
Каких собак не стоит заводить в квартире
Алматы
В зоопарке Алматы показали дуб, который старше города Верного
Финляндия, сбор клубники
2 млн тонн клубники могут сгнить в Финляндии
Стал известен мотив убийства бизнесмена в Уральске
Стал известен мотив убийства бизнесмена в Уральске
курсы валют
Курсы валют на 8 августа в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления