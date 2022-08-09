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Родители возмущены отменой выдачи школьной формы в Туркестанской области

Отмена выдачи школьных форм в Туркестанской области Фото: Zakon.kz
Школьники из многодетных семей в Туркестанской области могут пропустить 1 сентября. Родители грозятся не пустить их на занятия, пока не получат социальную помощь, передает Zakon.kz.

В Сарыагаше возмущаются многодетные семьи. Им объявили, что в этом году школьную форму, как это было раньше, выдавать не будут, сообщает КТК.

При этом родителям уже раздали памятки, во что должен быть одет ученик. Мамы и папы тут же подсчитали предстоящие расходы и ужаснулись.

Нам сказали, в школе в этом году будет единая форма. Сейчас все дорогое. У меня четвертый ребенок идет в школу. Это как минимум 400 тысяч уйдет, по 50 на каждого, не считая ручек, тетрадей. Я не знаю, где взять столько денег. Газиза Кожабердиева

Оказалось, у школ теперь особые предпочтения и на форму для уроков физкультуры. Родителям объявили, что у младших и старших звеньев цвета спортивных костюмов должны быть разные.

Нам говорят, что с 4-го по 8-й класс дети должны носить красную спортивную форму, с 8-го класса идет другой цвет. Где мы найдем красную спортивку вообще? Есть такие родители, которые не могут найти денег даже на еду. На съемных квартирах живут. Дилнура Каримбаева

Разъяренные родители потребовали решения проблемы от акима района. Но тот на все возмущения ответил коротко: школьная форма от государства в этом году закупается только для сирот.

Только что по школьной форме я разговаривал с руководителем управления образования. На сегодняшний день у нас школьная форма предусмотрена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По гражданам, которые получают АСП и нуждаются в форме, мы отправили документы в соответствующие органы. Аким Сарыагашского района Мухит Отаршиев

Многодетным в этом году вместо вещей будут выдавать деньги. Правда, откуда выделяются средства и сколько положено на каждого школьника, аким уточнить не смог. Но заверил, что все деньги родители получат в срок на свои специальные счета.

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Данияр Кунафин
Туркестанская область
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