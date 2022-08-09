Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Водители Шымкента жалуются на нехватку газа на АЗС

Сжиженный газ для авто в Шымкенте Фото: freepik
Общая потребность города в автогазе — 7700 тонн в месяц. Поставки идут еженедельно, заверили в Минэнерго и управлении энергетики города, сообщает Zakon.kz.

Водители не могут заправить свои автомобили, которые они переоборудовали под газобаллонное оборудование, сообщает оtyrar.kz.

По их словам, проблемы начались 6 августа. Уже тогда голубое топливо на автозаправочных станциях города найти было сложно, на большинстве АЗС вывесили таблички «Газа нет».

При этом цена на автогаз пока держится, литр стоит 60 тенге. Но водители опасаются того, что стоимость на горючее поднимется. Многие сетуют, если газ на заправках не появится к вечеру, то уже завтра им придется пересесть на автобусы или добираться до работы пешком. При этом некоторые водители заявили и о возможных спекуляциях.

«Говорили, проблем с газом не будет, я с субботы езжу, нету газа, есть в некоторых местах, говорят, на тысячу тенге можем договориться, еще сверху пятьсот», — рассказал один из жителей Шымкента. «Сегодня утром объехал несколько заправок, так и не смог заправиться. Мне кажется, опять цены поднимут», — рассказал другой водитель.

В Минэнерго, как и в шымкентском управлении энергетики и развития инфраструктуры, заявили, что дефицита газа нет.

Общая потребность города в автогазе — 7700 тонн в месяц. Поставки идут еженедельно. В прошлую пятницу в мегаполис привезли 1656 тонн сжиженного газа. Их отправили на наполнительные станции, вот только развезти до автозаправочных станций компании-поставщики не успели, рассказали в местном управлении. До 15 августа ожидают поставки еще более 5 тыс. тонн горючего.

Читайте также

Новые правила содержания и защиты зеленых насаждений разработали в Алматы

Ассоциация предпринимателей оказывает большую поддержку молодежному крылу

Семейство таджикских винторогих козлов показали в зоопарке Шымкента

Данияр Кунафин
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
гороскоп траты транжиры
Пятерка главных транжир по знаку зодиака
Убийство женщины с детьми в Алматы
Убийство женщины с детьми в Алматы: соседи слышали крики
курсы валют
Курсы валют на 9 августа в обменных пунктах Казахстана
курсы валют
Курсы валют на 8 августа в обменных пунктах Казахстана
смерть ребенок детсад Нур-Султан
Девочка скончалась в детсаду Нур-Султана: она утонула
учащиеся вузов
Студентам в Казахстане повысят стипендии
США
Цена на золото снижается из-за новостей об инфляции в США
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления