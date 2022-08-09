Водители Шымкента жалуются на нехватку газа на АЗС

Общая потребность города в автогазе — 7700 тонн в месяц. Поставки идут еженедельно, заверили в Минэнерго и управлении энергетики города, сообщает Zakon.kz.

Водители не могут заправить свои автомобили, которые они переоборудовали под газобаллонное оборудование, сообщает оtyrar.kz.

По их словам, проблемы начались 6 августа. Уже тогда голубое топливо на автозаправочных станциях города найти было сложно, на большинстве АЗС вывесили таблички «Газа нет».

При этом цена на автогаз пока держится, литр стоит 60 тенге. Но водители опасаются того, что стоимость на горючее поднимется. Многие сетуют, если газ на заправках не появится к вечеру, то уже завтра им придется пересесть на автобусы или добираться до работы пешком. При этом некоторые водители заявили и о возможных спекуляциях.

«Говорили, проблем с газом не будет, я с субботы езжу, нету газа, есть в некоторых местах, говорят, на тысячу тенге можем договориться, еще сверху пятьсот», — рассказал один из жителей Шымкента. «Сегодня утром объехал несколько заправок, так и не смог заправиться. Мне кажется, опять цены поднимут», — рассказал другой водитель.

В Минэнерго, как и в шымкентском управлении энергетики и развития инфраструктуры, заявили, что дефицита газа нет.

Общая потребность города в автогазе — 7700 тонн в месяц. Поставки идут еженедельно. В прошлую пятницу в мегаполис привезли 1656 тонн сжиженного газа. Их отправили на наполнительные станции, вот только развезти до автозаправочных станций компании-поставщики не успели, рассказали в местном управлении. До 15 августа ожидают поставки еще более 5 тыс. тонн горючего.