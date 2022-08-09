Спад числа заболевших КВИ за сутки продолжается в Казахстане
Двумя днями ранее в стране выявили 1373 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 1128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 335;
в Алматы – 200;
в Шымкенте – 9;
в Акмолинской области – 65;
в Актюбинской области – 13;
в Алматинской области – 17;
в Жетысуской области – 40;
в Атырауской области – 7;
в ВКО – 17;
в Абайской области – 27;
в Жамбылской области – 23;
в ЗКО – 34;
в Карагандинской области – 197;
в Улытауской области – 17;
в Костанайской области – 8;
в Кызылординской области – 13;
в Мангистауской области – 8;
в Павлодарской области – 80;
в СКО – 11;
в Туркестанской области – 7.
Всего в стране подтверждено 1 369 333 случая.
1691 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 950;
в Алматы – 147;
в Атырауской области – 7;
в ВКО – 25;
в ЗКО – 14;
в Карагандинской области – 357;
в Улытауской области – 39;
в Кызылординской области – 69;
в Мангистауской области – 39;
в Павлодарской области – 33;
в Туркестанской области – 11.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 329 423 человека.