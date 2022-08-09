Спад числа заболевших КВИ за сутки продолжается в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 8 августа в Казахстане сообщили в МВК. Больше всего заболевших по-прежнему в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области, передает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 1373 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 1128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 335;

в Алматы – 200;

в Шымкенте – 9;

в Акмолинской области – 65;

в Актюбинской области – 13;

в Алматинской области – 17;

в Жетысуской области – 40;

в Атырауской области – 7;

в ВКО – 17;

в Абайской области – 27;

в Жамбылской области – 23;

в ЗКО – 34;

в Карагандинской области – 197;

в Улытауской области – 17;

в Костанайской области – 8;

в Кызылординской области – 13;

в Мангистауской области – 8;

в Павлодарской области – 80;

в СКО – 11;

в Туркестанской области – 7. Всего в стране подтверждено 1 369 333 случая. 1691 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 950;

в Алматы – 147;

в Атырауской области – 7;

в ВКО – 25;

в ЗКО – 14;

в Карагандинской области – 357;

в Улытауской области – 39;

в Кызылординской области – 69;

в Мангистауской области – 39;

в Павлодарской области – 33;

в Туркестанской области – 11. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 329 423 человека. Читайте также Новые правила содержания и защиты зеленых насаждений разработали в Алматы Ассоциация предпринимателей оказывает большую поддержку молодежному крылу Семейство таджикских винторогих козлов показали в зоопарке Шымкента

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