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Спад числа заболевших КВИ за сутки продолжается в Казахстане

Коронавирус в Казахстане 8 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 8 августа в Казахстане сообщили в МВК. Больше всего заболевших по-прежнему в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области, передает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 1373 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 1128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 335;

  • в Алматы – 200;

  • в Шымкенте – 9;

  • в Акмолинской области – 65;

  • в Актюбинской области – 13;

  • в Алматинской области – 17;

  • в Жетысуской области – 40;

  • в Атырауской области – 7;

  • в ВКО – 17;

  • в Абайской области – 27;

  • в Жамбылской области – 23;

  • в ЗКО – 34;

  • в Карагандинской области – 197;

  • в Улытауской области – 17;

  • в Костанайской области – 8;

  • в Кызылординской области – 13;

  • в Мангистауской области – 8;

  • в Павлодарской области – 80;

  • в СКО – 11;

  • в Туркестанской области – 7.

Всего в стране подтверждено 1 369 333 случая.

1691 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 950;

  • в Алматы – 147;

  • в Атырауской области – 7;

  • в ВКО – 25;

  • в ЗКО – 14;

  • в Карагандинской области – 357;

  • в Улытауской области – 39;

  • в Кызылординской области – 69;

  • в Мангистауской области – 39;

  • в Павлодарской области – 33;

  • в Туркестанской области – 11.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 329 423 человека.

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Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
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