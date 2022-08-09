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Касым-Жомарт Токаев вернулся из отпуска

президент отпуск Фото: akoda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершил краткосрочный отпуск, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении telegram-канала Акорды, сегодня, 9 августа, президент примет премьер-министра Алихана Смаилова.

2 августа стало известно, что глава Казахстана ушел в отпуск.

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Также ранее сообщалось, что в 2021 году с 13 по 16 июля Касым-Жомарт Токаев провел свой отпуск на Бухтарминском водохранилище в ВКО.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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