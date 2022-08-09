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Незаконная реализация бензина и дизтоплива: в Павлодарской области вынесен приговор

Дизтопливо на 550 млн тенге без документов: в Павлодарской области вынесен приговор Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области пресечен факт транспортировки и реализации нефтепродуктов без документов. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает Zakon.kz.
Установлен факт приобретения у 15 оптовых поставщиков бензина марки АИ-92 в общем объеме 3,5 тыс. тонн на сумму более 610 млн тенге и дальнейшей реализации без документов от ТОО «Унгефуг». Этим же ТОО реализовано дизтопливо в объеме 2,4 тыс. тонн на общую сумму более 550 млн тенге без документов.Пресс-служба АФМ РК

Суд признал виновными и приговорил Шугатаева Ж. С. к шести годам лишения свободы, Унгефуг С. Г. – к четырем годам шести месяцам лишения свободы, а Шамиева Е. Х. – к двум годам восьми месяцам лишения свободы с конфискацией трех АТС и трех полуприцепов.

Также АФМ призывает казахстанцев, которым «стали известны случаи незаконной реализации или вывоза ГСМ за пределы страны», и тех, кто стал «жертвой фактов злоупотребления должностными полномочиями со стороны уполномоченных органов и организаций», сообщить о этом в АФМ или территориальные департаменты по номерам телефонов доверия в круглосуточном режиме.

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АФМ РК Павлодар Павлодарская область
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