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Легкоатлет Михаил Литвин установил рекорд Казахстана в беге на 400 метров

легкоатлет, рекорд Фото: olympic.kz
Казахстанский легкоатлет Михаил Литвин установил рекорд страны в беге на 400 метров, передает Zakon.kz.

Спортсмен принимает участие в Играх исламской солидарности, которые проходят в Турции. В предварительном забеге Литвин преодолел 400 метров за 44,94 секунды. Этот результат и стал новым высшим достижением Казахстана.

Михаил Литвин превзошел собственный рекорд, который был равен 45,25. 

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