Лотосы зацвели в Атырауской области

В Курмангазинском районе Атырауской области начался сезон цветения лотосов, передает Zakon.kz.

На реке Кигаш-Шора в Курмангазинском районе зацвели лотосы. Период их цветения – с середины июля до последней недели августа. В сезон ежедневно этой красотой приезжают любоваться до 50 туристов. Долина лотосов охватывает до 5 тыс. га. Региональная служба коммуникаций Атырауской области

Фото: РСК Атырауской области

Руководитель Курмангазинского районного отдела предпринимательства и туризма Нурлыбек Тулепов напомнил, что «долина лотосов занесена в Красную книгу и является охраняемой природной территорией».

Фото: РСК Атырауской области

Приезжие туристы, к сожалению, иногда недооценивают это – встречаются факты хулиганства, когда вырывают, ломают растения. Мы хотим, чтобы со стороны специальных компетентных органов был жесткий контроль. Нурлыбек Тулепов

Фото: РСК Атырауской области

Курмангазинский район – единственный в стране, где обильно цветут лотосы.

Фото: РСК Атырауской области