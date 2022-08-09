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Лотосы зацвели в Атырауской области

В Курмангазинском районе начался сезон цветения лотоса Фото: unsplash
В Курмангазинском районе Атырауской области начался сезон цветения лотосов, передает Zakon.kz.
На реке Кигаш-Шора в Курмангазинском районе зацвели лотосы. Период их цветения – с середины июля до последней недели августа. В сезон ежедневно этой красотой приезжают любоваться до 50 туристов. Долина лотосов охватывает до 5 тыс. га.Региональная служба коммуникаций Атырауской области

В Курмангазинском районе начался сезон цветения лотоса

Фото: РСК Атырауской области

Руководитель Курмангазинского районного отдела предпринимательства и туризма Нурлыбек Тулепов напомнил, что «долина лотосов занесена в Красную книгу и является охраняемой природной территорией».

В Курмангазинском районе начался сезон цветения лотоса

Фото: РСК Атырауской области

Приезжие туристы, к сожалению, иногда недооценивают это – встречаются факты хулиганства, когда вырывают, ломают растения. Мы хотим, чтобы со стороны специальных компетентных органов был жесткий контроль.Нурлыбек Тулепов

В Курмангазинском районе начался сезон цветения лотоса

Фото: РСК Атырауской области

Курмангазинский район – единственный в стране, где обильно цветут лотосы.

В Курмангазинском районе начался сезон цветения лотоса

Фото: РСК Атырауской области

В Курмангазинском районе начался сезон цветения лотоса

Фото: РСК Атырауской области

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