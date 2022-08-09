Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании правительства рассказал, какие казахстанские университеты вошли в Топ-200 вузов мира, передает корреспондент Zakon.kz.

За девять лет участия вузов в престижном рейтинге QS (Топ-200 вузов международного рейтинга. – Прим. ред.) наблюдается положительная динамика. Если в 2013 году участвовали восемь вузов, то сегодня их количество выросло вдвое. В 2022 году вошли 16 казахстанских вузов. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек

По его словам, из них в Топ-500 вошли пять вузов. В их числе КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени Л. Гумилева, ЮКУ им. М. Ауэзова, КазНИТУ имени К. Сатпаева, КазНАУ.

В Топ-200 входит Казахский национальный университет имени аль-Фараби. В 2021 году у него было 175-е место, в 2022 году – 150-е место.