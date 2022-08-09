Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Девочка скончалась в детсаду Нур-Султана: она утонула

смерть ребенок детсад Нур-Султан Фото: pixabay
Гибель малышки в столичном детском саду шокировала казахстанцев. В специализированном суде по делам несовершеннолетних рассказали подробности трагедии, передает Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, 24-летняя жительница столицы отдала младшую дочь в дошкольную организацию в феврале. Она лишь частично оплатила услуги няни и долгое время не навещала малышку.

Новость по теме

Мать оставила дочь в детском саду столицы на месяц – девочка скончалась

Предположительно, как отмечено в публикации аlmaty.tv, ребенок погиб во время купания. Кроме того, при осмотре на теле девочки обнаружили многочисленные телесные повреждения.

Судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Нур-Султана Марина Кушакова уточнила, что малышка погибла в апреле.

Предварительно, как нам известно, пока няня купала ребенка в ванной, ребенок утонул.Марина Кушакова

По факту смерти девочки идет следствие. Также сообщается, что старшая дочь женщины воспитывается у бабушки.

Решением специализированного межрайонного суда города Нур-Султана от 20 июля 2022 года мать ребенка ограничена в родительских правах в отношении второго ребенка. В настоящее время ведется сбор документов для передачи ребенка под опеку бабушке по линии матери.Глава отдела опеки и попечительства Управления образования Нур-Султана Гульмира Джуманова

В свою очередь, в полиции добавили, что подозреваемой в уголовном деле проходит няня.

Если ее вина будет доказана, то женщину могут лишить свободы на срок до восьми лет.

Читайте также

Незаконная реализация бензина и дизтоплива: в Павлодарской области вынесен приговор

Мать оставила дочь в детском саду столицы на месяц – девочка скончалась

Охотников оштрафовали за отстрел кабанов в заповеднике

Анастасия Московчук
Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
гороскоп траты транжиры
Пятерка главных транжир по знаку зодиака
Убийство женщины с детьми в Алматы
Убийство женщины с детьми в Алматы: соседи слышали крики
курсы валют
Курсы валют на 9 августа в обменных пунктах Казахстана
курсы валют
Курсы валют на 8 августа в обменных пунктах Казахстана
смерть ребенок детсад Нур-Султан
Девочка скончалась в детсаду Нур-Султана: она утонула
учащиеся вузов
Студентам в Казахстане повысят стипендии
США
Цена на золото снижается из-за новостей об инфляции в США
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления