Девочка скончалась в детсаду Нур-Султана: она утонула

Гибель малышки в столичном детском саду шокировала казахстанцев. В специализированном суде по делам несовершеннолетних рассказали подробности трагедии, передает Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, 24-летняя жительница столицы отдала младшую дочь в дошкольную организацию в феврале. Она лишь частично оплатила услуги няни и долгое время не навещала малышку.

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Предположительно, как отмечено в публикации аlmaty.tv, ребенок погиб во время купания. Кроме того, при осмотре на теле девочки обнаружили многочисленные телесные повреждения.

Судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Нур-Султана Марина Кушакова уточнила, что малышка погибла в апреле.

Предварительно, как нам известно, пока няня купала ребенка в ванной, ребенок утонул. Марина Кушакова

По факту смерти девочки идет следствие. Также сообщается, что старшая дочь женщины воспитывается у бабушки.

Решением специализированного межрайонного суда города Нур-Султана от 20 июля 2022 года мать ребенка ограничена в родительских правах в отношении второго ребенка. В настоящее время ведется сбор документов для передачи ребенка под опеку бабушке по линии матери. Глава отдела опеки и попечительства Управления образования Нур-Султана Гульмира Джуманова

В свою очередь, в полиции добавили, что подозреваемой в уголовном деле проходит няня.