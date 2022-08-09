Елена Рыбакина и Юлия Путинцева успешно выступили на «Мастерсе»

27-я ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина, одолела чешку Марию Бузкову, занимающую 47-ю строчку рейтинга WTA. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана, передает Zakon.kz.

Елена Рыбакина одержала победу в первом круге турнира со счетом 7:5, 6:7 (3), 6:1. Встреча в Торонто длилась три с лишним часа. Казахстанка укрепила преимущество в личных встречах — 3:0.

Во втором круге соревнования Елена сыграет с Кори Гофф или Мэдисон Бренгл.

Еще одна казахстанка – Юлия Путинцева, занимающая в мировом рейтинге 46-е место, на старте одолела канадку Кэтрин Себов (299 WTA) — 3:6, 6:2, 7:5.

В следующем круге Юлии предстоит сразиться с Паулой Бадосой из Испании.

Также в Торонто лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик в первом раунде в двух сетах уступил 46-й ракетке мира американцу Дженсону Бруксби – 2:6, 3:6.

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