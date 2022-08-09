Елена Рыбакина и Юлия Путинцева успешно выступили на «Мастерсе»
Елена Рыбакина одержала победу в первом круге турнира со счетом 7:5, 6:7 (3), 6:1. Встреча в Торонто длилась три с лишним часа. Казахстанка укрепила преимущество в личных встречах — 3:0.
Во втором круге соревнования Елена сыграет с Кори Гофф или Мэдисон Бренгл.
Еще одна казахстанка – Юлия Путинцева, занимающая в мировом рейтинге 46-е место, на старте одолела канадку Кэтрин Себов (299 WTA) — 3:6, 6:2, 7:5.
В следующем круге Юлии предстоит сразиться с Паулой Бадосой из Испании.
Также в Торонто лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик в первом раунде в двух сетах уступил 46-й ракетке мира американцу Дженсону Бруксби – 2:6, 3:6.
Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 млн тенге и другие призы каждую неделю.