Алтай Кульгинов рассказал о строительстве школ

Фото: Александр Куприенко

За три года в столице построили 34 школы. В новом учебном году планируется открыть еще 11. Об этом на своей странице в Instagram рассказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

В новом учебном году планируем открыть еще 11 школ. Данные учебные заведения позволят создать свыше 20 тыс. ученических мест. Учитывая, что имеется потребность в ученических местах, по поручению главы государства значительно увеличили объем строительства школ. Только за три года в столице мы построили 34 школы. Это позволило создать 70 тыс. ученических мест. Алтай Кульгинов Строительство учебных заведений, как уточнил аким, ведется во всех районах города. Фото: Александр Куприенко К примеру, по обращениям жителей приступили к строительству нового корпуса на территории школы-лицея №59 (ул. Сауран). Во время объезда также посетил строящуюся школу по пр. Туран (бурно развивающийся район, район ЖК «Зам-Зам», пересечение улиц Е51 и Е69). Школа рассчитана на 4 тыс. мест (в две смены). Аким Нур-Султана Кульгинов уточнил, что в строительство школ также привлекают частные средства. Фото: Александр Куприенко Нельзя уповать только на бюджет, тем более спрос со стороны родителей также имеется на частные школы. К примеру, встретились с представителями компании Emirates Global Education Group. Они за свой счет в столице строят международную школу Sabis и детский сад. В общем будет создано 3200 ученических мест. Данную школу планируем открыть в следующем году, – заключил аким. Читайте также Ассоциация предпринимателей оказывает большую поддержку молодежному крылу Какими будут требования к школьной форме в новом учебном году в Казахстане В школах еще есть проблемы с высокоскоростным интернетом — Минпросвещения

Следите за новостями zakon.kz в: