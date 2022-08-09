Пьяный тракторист уснул за рулем и опрокинулся в яму в Павлодарской области

Фото: polisia.kz

В состоянии алкогольного опьянения сельчанин сел за руль трактора марки К 700А. По дороге он уснул и трактор опрокинулся, передает Zakon.kz.

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