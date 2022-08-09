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Законодательство РК

Пьяный тракторист уснул за рулем и опрокинулся в яму в Павлодарской области

ДТП Фото: polisia.kz
В состоянии алкогольного опьянения сельчанин сел за руль трактора марки К 700А. По дороге он уснул и трактор опрокинулся, передает Zakon.kz.

По медицинскому заключению, тракторист находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Полицейские составили административный протокол по ст. 608 КоАП РК. Материал направлен в суд.

На судебном заседании сельчанин пояснил, что вечером было застолье, а утром, перед тем, как сесть за руль, он выпил водку. Во время управления транспортным средством уснул и, не справившись с управлением, совершил опрокидывание транспортного средства в карьерную яму.Начальник отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Сунгат Абенов

Тракториста арестовали на 15 суток и лишили права управлять транспортными средствами на семь лет.

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Ирина Лукичева
Павлодарская область
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