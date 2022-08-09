На что жалуются казахстанцы министрам во время встреч

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства озвучил итоги встреч руководителей центральных и местных исполнительных органов с населением, передает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов отметил, что встречи проходят в формате живого общения с проведением предварительной информационно-разъяснительной работы в прессе и соцсетях.

В рамках выездов в регионы министры провели личные приемы граждан, встречались с представителями общественных объединений. Министрам задавали вопросы по качеству мобильной связи и интернета в городах и сельских населенных пунктах, электрификации и газификации, обеспечению питьевой водой, социальным проблемам. Премьер-министр Алихан Смаилов

Однако, по его словам, в отдельных регионах еще не все адаптировались к новому формату проведения встреч.

Принцип свободного доступа на встречи должен сохраняться. Глава Казахстана подчеркивал важность принципа «Слышащего государства». Мы должны выслушивать проблемы людей, их критику. Людей волнуют простые вещи, происходящие здесь и сейчас. Только по итогам встреч населения с акимами всех уровней было поднято около 30 тыс. вопросов и предложений. Эти вопросы нужно решать. Люди должны видеть, что поднимаемые ими проблемы решаются. Алихан Самилов

В этой связи он поручил руководителям центральных и местных исполнительных органов повысить результативность проводимых встреч с акцентом на оперативное решение проблемных вопросов. А также практиковать регулярное проведение встреч с целевыми группами с исчерпывающим решением поднятых проблем.