Индекс деловой активности снизился в ряде секторов экономики

По данным Национального банка РК, в ряде секторов экономики зафиксировано снижение индекса деловой активности, сообщает Zakon.kz.

Низкий уровень новых заказов в ряде отраслей, а также длительные сроки поставок сырья и материалов оказали негативное влияние на показатель активности, индекс которого составил 48 (в июне – 48,9). Директор департамента денежно-кредитной политики НБ РК Рустем Оразалин

По словам Рустема Оразалина, в секторе услуг значение индекса практически не изменилось, составив 48,6, в остальных секторах отмечено снижение индекса: в производстве – до 48,5, в горнодобывающей промышленности – до 46,2, в строительстве – до 47.

Вместе с тем в июле 2022 года оценка предприятиями текущих бизнес-условий ухудшилась до (-)6,3 (в июне – 4). Баланс ответов оказался отрицательным за счет увеличения респондентов, отметивших негативное изменение.

Оценка предприятиями будущих бизнес-условий на предстоящие шесть месяцев также снизилась, составив 18 (в июне – 23,9).

В результате индекс бизнес-климата, представляющий собой усредненную оценку текущих и будущих бизнес-условий, снизился, составив 5,4 (в июне – 13,6). Индикатор «часов» бизнес-цикла в июле перешел из зоны роста в область подъема. Рустем Оразалин

Между тем среди оценок факторов бизнес-условий улучшение продолжилось по спросу. Баланс ответов по спросу составил 4,3 (в июне – 1,8). В разрезе секторов, по оценкам респондентов, спрос восстанавливается в производстве, строительстве и услугах, где превалируют позитивные ответы.