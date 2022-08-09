В школах еще есть проблемы с высокоскоростным интернетом — Минпросвещения

Если в школах имеется техническая возможность подключить высокоскоростной интернет, то эту работу нужно завершить до начала учебного года, сказал на аппаратном совещании министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе аппаратного совещания было отмечено, что к новому учебному году откроют школьникам двери 6936 школ, из них 99%, или 6924 школы подключены к интернету.

По информации вице-министра просвещения РК Айбата Ильясова, из 6924 школ в 5773, или 83%, скорость интернета составляет от 8 Мбит/с до 200 Мбит/с, в 1151 школе, или в 17%, скорость интернета меньше 8 Мбит/с.

По его словам, проведена также ревизия компьютерной техники в школах. Так, на сегодня для 3,3 млн школьников в организациях образования есть 961 тыс. единиц компьютерной техники, из них 503 855 компьютеров, 388 397 ноутбуков, 69 211 планшетов.