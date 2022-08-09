Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В школах еще есть проблемы с высокоскоростным интернетом — Минпросвещения

Школа, компьютерный класс, Интернет Фото: пресс-служба акимата Алматы
Если в школах имеется техническая возможность подключить высокоскоростной интернет, то эту работу нужно завершить до начала учебного года, сказал на аппаратном совещании министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе аппаратного совещания было отмечено, что к новому учебному году откроют школьникам двери 6936 школ, из них 99%, или 6924 школы подключены к интернету.

По информации вице-министра просвещения РК Айбата Ильясова, из 6924 школ в 5773, или 83%, скорость интернета составляет от 8 Мбит/с  до 200 Мбит/с, в 1151 школе, или в 17%, скорость интернета меньше 8 Мбит/с.

По его словам, проведена также ревизия компьютерной техники в школах. Так, на сегодня для 3,3 млн школьников в организациях образования есть 961 тыс. единиц компьютерной техники, из них 503 855 компьютеров, 388 397 ноутбуков, 69 211 планшетов. 

Что касается обеспечения школ высокоскоростным интернетом, то здесь еще есть вопросы. В отдаленных малокомплектных школах небольших населенных пунктов есть проблемы с доступом к интернету. Но при этом есть школы с технической возможностью, где нет высокоскоростного интернета в связи с тем, что из местных бюджетов не было выделено достаточно средств. Время еще есть, динамика неплохая по подключению, до 1 сентября все вопросы надо решать. Если имеется техническая возможность, то школы должны перейти на нужный тарифный план и получить высокоскоростной интернет.Министр просвещения Асхат Аймагамбетов

Читайте также

Ассоциация предпринимателей оказывает большую поддержку молодежному крылу

Какими будут требования к школьной форме в новом учебном году в Казахстане

Смаилов поручил до 1 ноября решить вопрос лицензирования детсадов

Айша Тулеубекова
МОН РК Аймагамбетов Асхат
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
гороскоп траты транжиры
Пятерка главных транжир по знаку зодиака
Убийство женщины с детьми в Алматы
Убийство женщины с детьми в Алматы: соседи слышали крики
курсы валют
Курсы валют на 9 августа в обменных пунктах Казахстана
курсы валют
Курсы валют на 8 августа в обменных пунктах Казахстана
смерть ребенок детсад Нур-Султан
Девочка скончалась в детсаду Нур-Султана: она утонула
учащиеся вузов
Студентам в Казахстане повысят стипендии
США
Цена на золото снижается из-за новостей об инфляции в США
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления