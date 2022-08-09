Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Аэропорт Ушарала заработает 11 августа

Аэропорт Ушарала Фото: gov.kz
Авиационная администрация Казахстана провела сертификационное обследование аэропорта Ушарал после проведенной реконструкции искусственной взлетно-посадочный полосы, сообщает Zakon.kz.
На сегодняшний день основные виды работ, в том числе удлинение взлетно-посадочной полосы до 2700 м и уширение рулежной дорожки завершены, акиматом Жетысуской области совместно с подрядной организацией принимаются меры по реализации оставшихся работ по проекту. Комитет гражданской авиации

По информации ведомства, по результатам проведенного обследования аэропорту Ушарал выдан сертификат годности к эксплуатации.

Сегодня авиакомпании откроют продажи авиабилетов по субсидируемым направлениям Ушарал – Алматы и Ушарал – Нур-Султан.

Рейсы будут выполняться авиакомпанией SCAT на воздушных судах CRJ2 (50 кресел) с частотой 14 рейсов в неделю по каждому направлению в летний сезон, семь рейсов в остальное время. Стоимость билета будет 15 тыс. тенге и 16 тыс. тенге соответственно. Полеты начнутся с 15 августа 2022 года.

Также, по маршруту Ушарал – Талдыкорган авиакомпания «Жетысу» с 11 августа будет выполнять полеты с частотой 28 рейсов в летний сезон, 14 рейсов в остальной период. Полеты будут выполняться на самолетах L-410 (19 кресел). Стоимость билета – 8 тыс. тенге.

Читайте также

Событийный туризм: как проведение Almaty Mount Fest привлечет туристов в Алматы

Алматы принял группу деловых туристов из Катара

Экстремальная жара в Европе: туристы остались без душевых на пляжах

Анастасия Стативкина
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
гороскоп траты транжиры
Пятерка главных транжир по знаку зодиака
Убийство женщины с детьми в Алматы
Убийство женщины с детьми в Алматы: соседи слышали крики
курсы валют
Курсы валют на 9 августа в обменных пунктах Казахстана
курсы валют
Курсы валют на 8 августа в обменных пунктах Казахстана
смерть ребенок детсад Нур-Султан
Девочка скончалась в детсаду Нур-Султана: она утонула
учащиеся вузов
Студентам в Казахстане повысят стипендии
США
Цена на золото снижается из-за новостей об инфляции в США
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления