Аэропорт Ушарала заработает 11 августа

Авиационная администрация Казахстана провела сертификационное обследование аэропорта Ушарал после проведенной реконструкции искусственной взлетно-посадочный полосы, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день основные виды работ, в том числе удлинение взлетно-посадочной полосы до 2700 м и уширение рулежной дорожки завершены, акиматом Жетысуской области совместно с подрядной организацией принимаются меры по реализации оставшихся работ по проекту. Комитет гражданской авиации

По информации ведомства, по результатам проведенного обследования аэропорту Ушарал выдан сертификат годности к эксплуатации.

Сегодня авиакомпании откроют продажи авиабилетов по субсидируемым направлениям Ушарал – Алматы и Ушарал – Нур-Султан.

Рейсы будут выполняться авиакомпанией SCAT на воздушных судах CRJ2 (50 кресел) с частотой 14 рейсов в неделю по каждому направлению в летний сезон, семь рейсов в остальное время. Стоимость билета будет 15 тыс. тенге и 16 тыс. тенге соответственно. Полеты начнутся с 15 августа 2022 года.

Также, по маршруту Ушарал – Талдыкорган авиакомпания «Жетысу» с 11 августа будет выполнять полеты с частотой 28 рейсов в летний сезон, 14 рейсов в остальной период. Полеты будут выполняться на самолетах L-410 (19 кресел). Стоимость билета – 8 тыс. тенге.