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За сбыт гашиша петропавловца приговорили к 11,5 годам тюрьмы

тюрьма Фото: polisia.kz
Сбыт наркотиков относится к тяжким преступлениям, законодательство предусматривает за него суровое наказание. С начала года в СКО за сбыт наркотиков осуждены 22 человека. Один из них — ранее судимый 35-летний петропавловец, передает Zakon.kz.

В сентябре прошлого года он был задержан с поличным возле торгового дома «Тайга» при сбыте почти 2 килограммов гашиша. Для этого вида наркотических средств особо крупный размер начинается от 200 граммов.

Задержанный ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Сбытом наркотиков мужчина занялся, еще находясь под ограничением свободы. Суд учел этот факт и к сроку за наркопреступление прибавил часть неотбытого наказания за кражу. Приговор — 11,5 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.

Всего с начала года в СКО зарегистрировано 46 фактов сбыта наркотиков, из них 27 особо тяжких, то есть совершенных в составе группы, неоднократно, в особо крупном размере и так далее. Из незаконного оборота изъято свыше 300 килограммов наркотиков. Начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Жандос Басыбаев

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