За сбыт гашиша петропавловца приговорили к 11,5 годам тюрьмы

Сбыт наркотиков относится к тяжким преступлениям, законодательство предусматривает за него суровое наказание. С начала года в СКО за сбыт наркотиков осуждены 22 человека. Один из них — ранее судимый 35-летний петропавловец, передает Zakon.kz.

В сентябре прошлого года он был задержан с поличным возле торгового дома «Тайга» при сбыте почти 2 килограммов гашиша. Для этого вида наркотических средств особо крупный размер начинается от 200 граммов.

Задержанный ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Сбытом наркотиков мужчина занялся, еще находясь под ограничением свободы. Суд учел этот факт и к сроку за наркопреступление прибавил часть неотбытого наказания за кражу. Приговор — 11,5 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.