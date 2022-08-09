В Экибастузе задержан иностранец, находившийся в межгосударственном розыске

Сотрудниками Управления полиции Павлодара задержан 43-летний мужчина, который управлял автомобилем ВАЗ 21124 в состоянии алкогольного опьянения (подтверждено заключением медицинского освидетельствования), передает Zakon.kz.

При проверке установлено, что гражданин Республики Беларусь не имеет водительских прав. К тому же, мужчина находился в межгосударственном розыске по уголовному делу по ч. 3 ст. 174 УК РБ за неисполнение алиментных обязательств в отношении своего несовершеннолетнего сына. Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

По данному факту стражами правопорядка в отношении иностранца составлен административный протокол по ст. 608 КоАП РК и направлен в суд для принятия решения.

Судом мужчина признан виновным в совершении правонарушения и подвергнут административному аресту на 20 суток. Экибастузским городским судом также принято решение об удовлетворении заявления УП Экибастуза о выдворении гражданина Беларуси за пределы РК. Исполняющий обязанности начальника УП Экибастуза Толеген Кудайбергенов

По его словам, 7 августа сотрудниками УП Экибастуза гражданин Беларуси был выдворен из страны авиарейсом Нур-Султан – Минск.