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Назначен начальник ДЧС Жетысуской области

назначение ДЧС Жетысуская область Фото: пресс-служба МЧС РК
Начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области назначен полковник Бауыржан Избасаров, сообщает Zakon.kz.

Нового начальника ДЧС личному составу, как отметили в пресс-службе МЧС РК, представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков.

Известно, что Бауыржан Избасаров родился 6 февраля 1977 года в Куртинском районе Алматинской области.

В 2003 году окончил Южно-Казахстанский гуманитарный институт имени М. Сапарбаева по специальности «юриспруденция», в 2007 году – Кокшетауский технический институт МЧС по специальности «пожарная безопасность».

В правоохранительных органах работает с января 2002 года, начинал служебную деятельность инспектором государственного пожарного надзора пожарной части №2 Главного управления государственной противопожарной службы Южно-Казахстанской области.

За годы службы работал на различных руководящих должностях. С 2021 года занимал должность заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.

29 июля сообщалось, что в департаментах по чрезвычайным ситуациям Абайской и Улытауской областей назначили новых начальников.

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