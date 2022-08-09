Какой будет погода 10 августа в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10 августа 2022 года, сообщает Zakon.kz.

На большей части страны пройдут дожди, в центре, на севере и в горных районах юго-востока – сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, в дневные часы – градом и на юго-востоке – шквалом. РГП «Казгидромет»

На севере республики ночью и утром ожидается туман, на юге утром и днем – пыльная буря.

На большей части Карагандинской области, на юге, востоке, в центре Акмолинской области, на юге Павлодарской области, в горных районах Жамбылской, Алматинской областей пройдет сильный дождь.

Днем в Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской области, на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области, на севере Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.